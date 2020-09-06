Карантинные ограничения не готовы снимать 18 областей.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Показатели инфицированности и заполненности коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышены в:

г. Киеве;

Винницкой;

Волынской;

Житомирской;

Закарпатской;

Ивано-Франковской;

Киевской;

Николаевской;

Львовской;

Ровенской;

Одесской;

Сумской;

Тернопольской;

Хмельницкой;

Харьковской;

Черкасской;

Черниговской;

Черновицкой областях.

Отмечается, что Минздрав принял такое решение принял из-за превышения заболеваемости на 100 тысяч человек.

Ранее мы писали, что в Украине обновился список карантинных зон. Обновленное эпидемическое зонирование начнет действовать с 7 сентября.