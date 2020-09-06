В Украине резко увеличилось количество "коронавирусных" регионов [ Редактировать ]
Карантинные ограничения не готовы снимать 18 областей.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Показатели инфицированности и заполненности коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышены в:
- г. Киеве;
- Винницкой;
- Волынской;
- Житомирской;
- Закарпатской;
- Ивано-Франковской;
- Киевской;
- Николаевской;
- Львовской;
- Ровенской;
- Одесской;
- Сумской;
- Тернопольской;
- Хмельницкой;
- Харьковской;
- Черкасской;
- Черниговской;
- Черновицкой областях.
Отмечается, что Минздрав принял такое решение принял из-за превышения заболеваемости на 100 тысяч человек.
Ранее мы писали, что в Украине обновился список карантинных зон. Обновленное эпидемическое зонирование начнет действовать с 7 сентября.
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