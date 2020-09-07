В Україні запровадили нові карантинні зони [ Редактировать ]
В Україні запровадили нові карантинні зони. До "червоної" увійшли три обласні центри: Тернопіль, Чернівці, Івано-Франківськ та кілька районних, зокрема, Дубно, Бережани, Коломия, Калуш. У цій епідзоні закриють школи, кінотеатри, ТРЦ. Кафе та ресторани працюватимуть лише на виніс.
Обмеження стосуватимуться і громадського транспорту. У кількох містах, зокрема в Тернополі та Івано-Франківську міська влада оскаржила рішення Кабміну. І відмовилася посилювати карантинні заборони.
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