В Україні запровадили нові карантинні зони. До "червоної" увійшли три обласні центри: Тернопіль, Чернівці, Івано-Франківськ та кілька районних, зокрема, Дубно, Бережани, Коломия, Калуш. У цій епідзоні закриють школи, кінотеатри, ТРЦ. Кафе та ресторани працюватимуть лише на виніс.

Обмеження стосуватимуться і громадського транспорту. У кількох містах, зокрема в Тернополі та Івано-Франківську міська влада оскаржила рішення Кабміну. І відмовилася посилювати карантинні заборони.