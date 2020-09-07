В Аргентині вперше від початку пандемії влаштували рок-фестиваль. Щоправда, захід відбувся у "карантинному" форматі. Відвідувачів впускали лише на автівках, щоб тримати безпечну дистанцію. Загалом з'їхалися понад 60 машин рок-поціновувачів. Звичні оплески замінили автомобільними сигналами, а сяйво телефонних ліхтариків - світлом фар.

Марсело Мадзіні, організатор заходу: