Мужчина взорвал дом во время "боя" с мухой [ Редактировать ]
Фото: wikipedia.org
Пожилой француз пытался убить муху и случайно взорвал дом.
Об этом сообщает France Blue.
Так, 80-летний мужчина заметил муху когда сел обедать. Чтобы насекомое ему не мешало, он решил воспользоваться электрической мухобойкой.
Отмечается, что прибор при ударе об газовый баллон создал искру и в результате взрыва была разрушена часть дома. Хозяина госпитализировали с ожогами руки.
Ранее мы сообщали, что муха способна убить человека. Американские ученые нашли новый вид хищных двукрылых насекомых из семейства ктыри.
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