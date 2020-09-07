Пожилой француз пытался убить муху и случайно взорвал дом.

Об этом сообщает France Blue.

Так, 80-летний мужчина заметил муху когда сел обедать. Чтобы насекомое ему не мешало, он решил воспользоваться электрической мухобойкой.

Отмечается, что прибор при ударе об газовый баллон создал искру и в результате взрыва была разрушена часть дома. Хозяина госпитализировали с ожогами руки.

Ранее мы сообщали, что муха способна убить человека. Американские ученые нашли новый вид хищных двукрылых насекомых из семейства ктыри.