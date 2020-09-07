Погода в Украине осенью будет прохладной, но сухой. А вот заморозки могут прийти в страну уже очень быстро - в октябре. Такой прогноз дали синоптики Укргидрометцентра.

По долгосрочному прогнозу синоптиков, осень 2020 года в целом ожидается прохладной из-за ранних и частых похолоданий до заморозков, и с недобором осадков 30-50%. Синоптики сообщают, что наибольшее отклонение от нормы в сторону холода будет октябрь, а меньше всего осадков вероятно в ноябре. Однако начало осени еще порадует теплом.

Лето в Украине предварительно продлится до конца сентября. Этот месяц обещает быть рекордно теплым. Самым холодным осенним месяцем будет октябрь , а ноябрь ожидается умеренно холодным и практически без осадков.

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