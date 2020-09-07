А в Івано-Франківську заявили, що незалежно від кольору зони - навчання у школах і дисадках міста розпочнеться з наступного понеділка. Івано-Франківськ ще з тридцять першого серпня - в червоній зоні.

Містяни неодноразово виступали проти суворого карантину. А міська рада навіть подала позов до суду проти уряду. У школах міста відмовилися від дистанційного навчання, натомість продовжили канікули до 14 вересня.

Так само працюють навчальні заклади та підприємства у Тернополі, попри те, що місто теж у червоній зоні.