В Івано-Франківську відкривають школи та дитсадки попри коронавірус [ Редактировать ]
А в Івано-Франківську заявили, що незалежно від кольору зони - навчання у школах і дисадках міста розпочнеться з наступного понеділка. Івано-Франківськ ще з тридцять першого серпня - в червоній зоні.
Містяни неодноразово виступали проти суворого карантину. А міська рада навіть подала позов до суду проти уряду. У школах міста відмовилися від дистанційного навчання, натомість продовжили канікули до 14 вересня.
Так само працюють навчальні заклади та підприємства у Тернополі, попри те, що місто теж у червоній зоні.
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