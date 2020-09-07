В Україні стало більше "червоних зон": які заборони діють? [ Редактировать ]
Локальний локдаун - це один із методів боротьби з коронавірусом. І саме від сьогодні в Україні почали діяти нові карантинні зони - із зеленим, жовтим, помаранчевим та червоним режимами.
Хто до якої зони потрапив і що це означає - розкаже Анна Філь.
Відсьогодні червоного кольору на цій карті - побільшало. Головним чином, на заході України. Найсерйозніша ситуація на Буковині, Івано-Франківщині і Тернопільщині.
Центри цих областей у суворому локдауні. У Чернівцях та Івано-Франківську такі обмеження діяли і минулого тижня. А от Тернопіль - сьогодні повернувся до "червоного" списку.
Це означає, що громадський транспорт не працюватиме. Також тут мають бути зачинені школи й торговельно-розважальні центри. Кафе і ресторани працюватимуть лише навинос.
Та у кількох містах місцева влада карантинні заборони посилювати відмовилася. У Тернополі навчальні заклади - продовжили роботу. А очільник Івано-Франківська пообіцяв, що діти підуть до шкіл і дитсадків з наступного тижня.
Більшість регіонів залишаються в зеленій зоні. З обмежень тут обов'язкові маски чи респіратори в громадських місцях. У транспорті перевозити пасажирів можна тільки на сидячих місцях. Масові заходи лише із дотриманням дистанції. А кінотеатри мають бути заповнені лише наполовину.
У жовтій "зоні" діють ті ж правила, що й в зеленій. На додачу заборонено відвідувати соціальні установи, у яких перебувають люди похилого віку. Окрім тих, що надають послуги у кризових ситуаціях. Такі обмеження діють, зокрема, в столиці.
У "помаранчевій зоні" Харків, Суми, Львів, Луцьк та Ужгород. Там окрім основних обмежень зачинені хостели і туристичні бази. Не працюють спортзали, заклади культури, а дитячі табори не приймають нові зміни. Робота ресторанів та розважальних закладів дозволена лише вдень. Діють і суворіші обмеження для масових заходів.
Таке зонування зберігатиметься до наступного тижня. Переглядатимуть його, враховуючи завантаженість лікарень, середню кількість тестувань і динаміку нових випадків.,
по теме
В Україні за добу на COVID-19 інфікувалися 2174 пацієнти
Щоденна планка заражень не опускається нижче двох тисяч. За останню добу діагноз "COVID-19" почули 2174 пацієнти
В Україні оновили карантинне зонування
Обмеження стосуватимуться і громадського транспорту. У кількох містах, зокрема в Тернополі та Івано-Франківську міська влада оскаржила рішення Кабміну. І відмовилася посилювати карантинні заборони
В Івано-Франківську відкривають школи та дитсадки попри коронавірус
В Івано-Франківську заявили, що незалежно від кольору зони - навчання у школах і дисадках міста розпочнеться з наступного понеділка. Івано-Франківськ ще з тридцять першого серпня - в червоній зоні
Коронавирус в Украине: Минздрав изменил механизм оказания помощи пациентам с подозрением на COVID-19
Механизм оказания помощи пациентам с подозрением на коронавирус изменился
В Украине резко увеличилось количество "коронавирусных" регионов
Соответствующее заявление сделал Минздрав