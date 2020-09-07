Локальний локдаун - це один із методів боротьби з коронавірусом

Локальний локдаун - це один із методів боротьби з коронавірусом. І саме від сьогодні в Україні почали діяти нові карантинні зони - із зеленим, жовтим, помаранчевим та червоним режимами.

Хто до якої зони потрапив і що це означає - розкаже Анна Філь.

Відсьогодні червоного кольору на цій карті - побільшало. Головним чином, на заході України. Найсерйозніша ситуація на Буковині, Івано-Франківщині і Тернопільщині.

Центри цих областей у суворому локдауні. У Чернівцях та Івано-Франківську такі обмеження діяли і минулого тижня. А от Тернопіль - сьогодні повернувся до "червоного" списку.

Це означає, що громадський транспорт не працюватиме. Також тут мають бути зачинені школи й торговельно-розважальні центри. Кафе і ресторани працюватимуть лише навинос.

Та у кількох містах місцева влада карантинні заборони посилювати відмовилася. У Тернополі навчальні заклади - продовжили роботу. А очільник Івано-Франківська пообіцяв, що діти підуть до шкіл і дитсадків з наступного тижня.

Більшість регіонів залишаються в зеленій зоні. З обмежень тут обов'язкові маски чи респіратори в громадських місцях. У транспорті перевозити пасажирів можна тільки на сидячих місцях. Масові заходи лише із дотриманням дистанції. А кінотеатри мають бути заповнені лише наполовину.

У жовтій "зоні" діють ті ж правила, що й в зеленій. На додачу заборонено відвідувати соціальні установи, у яких перебувають люди похилого віку. Окрім тих, що надають послуги у кризових ситуаціях. Такі обмеження діють, зокрема, в столиці.

У "помаранчевій зоні" Харків, Суми, Львів, Луцьк та Ужгород. Там окрім основних обмежень зачинені хостели і туристичні бази. Не працюють спортзали, заклади культури, а дитячі табори не приймають нові зміни. Робота ресторанів та розважальних закладів дозволена лише вдень. Діють і суворіші обмеження для масових заходів.

Таке зонування зберігатиметься до наступного тижня. Переглядатимуть його, враховуючи завантаженість лікарень, середню кількість тестувань і динаміку нових випадків.,