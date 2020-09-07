Во вторник, 8 сентября, некоторым знакам зодиака астрологи советует воплотить в жизнь самые сокровенные планы, другим же - "попридержать коней" и не принимать важных решений. Об этом пишет slovofraza.

Овен

Постарайтесь завтра не принимать никаких важных решений и будьте осторожны с финансами. Сутки будут благоприятными для научной и творческой деятельности.

Телец

Тельцы завтра будут душой компании, но при условии, что компания будет тихой и хорошо знакомой. Звезды рекомендуют поговорить с близкими по душам.

Близнецы

Не стоит сокрушаться из-за прошлого или убиваться из-за поступков других людей. Станьте сами на путь тех изменений, которых бы вы хотели от других.

Рак

Отбросьте лень и принимайтесь за дела - смело начинайте новое и решительно шагайте к исполнению своих мечтаний и замыслов. Единственный человек, который будет с вами всегда - это вы. Не забывайте про это и уважайте себя.

Лев

Завтра вас могут приятным известием порадовать деловые партнеры или коллеги по работе. Вероятно, новость станет для вас неожиданностью.

Дева

Завтра звезды советуют вам заняться спортом. Вам давно пора начать активный образ жизни.

Весы

Весов во вторник будет подстерегать финансовая удача - вероятно доход принесет работа, к которой вы имели отношение еще раньше. Также высоки шансы повышений на работе и добавок к зарплате.

Скорпион

Завтра обстоятельства будут складываться как нельзя лучше для Скорпионов. Вас ждет успех как на работе, так и в личной жизни.

Стрелец

Направьте свою бурную энергию в конструктивное русло. Займитесь собственным здоровьем, возможно именно сейчас время подумать о спорте.

Козерог

Козероги завтра будут в центре внимания. Это позволит решить наболевшие вопросы и получить ответы на вопросы, которые давно вас беспокоили. Будьте смелыми, искренними и откровенными. Именно эти качества смогут стать вашим настоящим козырем.

Водолей

Отправьтесь на прогулку на природу. Контакт с ней поможет вам восстановить силы и почерпнуть вдохновение.

Рыбы

День удачен для энергозатратной, бурной деятельности. Завтра смело воплощайте в жизнь свои самые эпатажные планы - есть высокие шансы на успех.

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