Суд вынес Ефремову приговор: сколько лет актер проведет в колонии [ Редактировать ]
Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП.
Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима и 800 тысячам рублей (немногим менее 300 тысяч грн - Ред.) штрафа в пользу старшего сына Захарова. От старого режима такие колонии отличаются большим числом прогулок, свиданий и пересылаемых с "воли" бандеролей, а также количеством средств, которые можно тратить на продукты и сигареты.
Во время вынесения приговора актер Михаил Ефремов слушал его стоя.
"Доводы защиты, что Ефремов признал вину из-за состояния алкогольного опьянения и стресса неубедительны. Допрос по просьбе Ефремова был отложен, и он давал показания, уже не находясь в состоянии опьянения, и был способен осознавать свои действия", - оглашает приговор судья Елена Абрамова.
Судья считает, что Михаил Ефремов ничего не сделал, чтобы избежать ДТП, не совершил маневров. А действия погибшего Сергея Захарова в аварии никоим образом привести не могли.
Напомним, что вечером 8 июня в Москве автомобиль под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона, 57-летний курьер Сергей Захаров умер в больнице.
В крови Ефремова после ДТП обнаружили высокое содержание алкоголя и следы психоактивных веществ.
Актер сначала признал свою вину, но потом отказался, заявив, что ничего не помнит.
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