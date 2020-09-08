Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал "МК".

Во время оглашения приговора стало плохо его жене Софье Кругликовой.

"Жена Ефремова стоит прямо напротив стола судьи. Лицо женщины прикрыто медицинской маской. Но и с ней видно, что даме плохо. Она стоит с закрытыми глазами и барабанит пальцами по столу, на котором среди диктофонов и мобильников прессы стоят несколько карманных икон", - говорится в сообщении.

Напомним, суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.

Так, вечером 8 июня в Москве автомобиль под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона, 57-летний курьер Сергей Захаров умер в больнице.

В крови Ефремова после ДТП обнаружили высокое содержание алкоголя и следы психоактивных веществ.

Актер сначала признал свою вину, но потом отказался, заявив, что ничего не помнит.