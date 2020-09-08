Суд над Ефремовым: жене актера стало плохо [ Редактировать ]
Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал "МК".
Во время оглашения приговора стало плохо его жене Софье Кругликовой.
"Жена Ефремова стоит прямо напротив стола судьи. Лицо женщины прикрыто медицинской маской. Но и с ней видно, что даме плохо. Она стоит с закрытыми глазами и барабанит пальцами по столу, на котором среди диктофонов и мобильников прессы стоят несколько карманных икон", - говорится в сообщении.
Напомним, суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.
Так, вечером 8 июня в Москве автомобиль под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона, 57-летний курьер Сергей Захаров умер в больнице.
В крови Ефремова после ДТП обнаружили высокое содержание алкоголя и следы психоактивных веществ.
Актер сначала признал свою вину, но потом отказался, заявив, что ничего не помнит.
по теме
Суд вынес Ефремову приговор: сколько лет актер проведет в колонии
Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП.
Смертельное ДТП с Ефремовым: суд признал актера виновным
Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП
Михайло Єфремов визнав свою провину у суді
Михайла Єфремова звинувачують у смертельному ДТП, яке він скоїв на початку червня - внаслідок аварії загинула людина
Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП в Москве
Спустя почти 3 месяца после трагедии он решился сказать об этом в суде
В жутком ДТП в Николаевской области пострадало пятеро детей
В Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля