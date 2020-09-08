Найбільше випадків у Індії, США, Бразилії та Аргентині

У світі за минулу добу істотно зменшилася кількість нових хворих на коронавірус 196 тисяч людей. Найбільше випадків у Індії, США, Бразилії та Аргентині.

А от у Європі перша країна - перетнула позначку у пів мільйона інфікувань Ковідом. Це Іспанія, там від липня фіксують найбільший на континеті добовий приріст пацієнтів.

Також високі темпи поширення вірусу - у Франції та Великій Британії.