Іспанія стала європейським лідером з кількості випадків COVID-19 [ Редактировать ]
У світі за минулу добу істотно зменшилася кількість нових хворих на коронавірус 196 тисяч людей. Найбільше випадків у Індії, США, Бразилії та Аргентині.
А от у Європі перша країна - перетнула позначку у пів мільйона інфікувань Ковідом. Це Іспанія, там від липня фіксують найбільший на континеті добовий приріст пацієнтів.
Також високі темпи поширення вірусу - у Франції та Великій Британії.
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