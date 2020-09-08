Три человека погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей, которое во вторник, 8 сентября, произошло на трассе под Днепром. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Трагедия произошла на 167 км трассы М-04 в Криничанском районе около 13:00. Водитель автомобиля Mercedes-Benz GLS 400 двигался по дороге, где ведутся ремонтные работы и установлены знаки ограничения. Пытаясь обогнать автомобили перед собой, он выехал на встречную полосу, где в лоб в лоб протаранил автомобиль "ВАЗ 21099".

В результате ДТП погибли три человека - водитель и два пассажира "девяносто девятой". Еще один пассажир получил травмы и доставлен в больницу.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Решается вопрос открытия уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в жуткой лобовой аварии на Прикарпатье погибли четыре человека.