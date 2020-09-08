Жуткое лобовое столкновение под Днепром: погибли три человека (видео) [ Редактировать ]
Три человека погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей, которое во вторник, 8 сентября, произошло на трассе под Днепром. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
Трагедия произошла на 167 км трассы М-04 в Криничанском районе около 13:00. Водитель автомобиля Mercedes-Benz GLS 400 двигался по дороге, где ведутся ремонтные работы и установлены знаки ограничения. Пытаясь обогнать автомобили перед собой, он выехал на встречную полосу, где в лоб в лоб протаранил автомобиль "ВАЗ 21099".
В результате ДТП погибли три человека - водитель и два пассажира "девяносто девятой". Еще один пассажир получил травмы и доставлен в больницу.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Решается вопрос открытия уголовного производства.
Ранее сообщалось, что в жуткой лобовой аварии на Прикарпатье погибли четыре человека.
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