Порятунок шахт та місцеві вибори: Юрій Бойко обговорив головні проблеми жителів Золотого

Без нормального сполучення з рештою країни живуть люди і в Золотому на Луганщині. А ще без права голосу на місцевих виборах, а невдовзі, можливо, й без роботи.