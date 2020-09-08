Наталія Королевська у Святогорську вшанувала пам'ять ветеранів війни [ Редактировать ]
77-му річницю звільнення Донбасу від німецько-фашистських загарбників відзначили на Донеччині. Урочистості влаштували неподалік пам'ятника Артему у Святогорську.
Пам'ять загиблих героїв вшанували покладанням квітів. Привітати ветеранів приїхали і народні депутати.
Наталія Королевська народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Собрались лидеры ветеранских организаций всех областей, лидеры "Оппозиционной платформы - За жизнь" Донецкой области. И мы вместе, как никогда, понимаем, что чтить память, помнить подвиг, передавать честную историю из поколения в поколение - это сегодня наш долг. И наша главная сегодня миссия - объединять все усилия, чтобы как и 77 лет назад вернуть мир на нашу украинскую землю.
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