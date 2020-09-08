Скандал у міськраді Харкова: активістам заборонили вхід до сесійної зали [ Редактировать ]
Шість років боротьби за право вільного доступу громадян на сесії міськради. Аби відтіснити активістів від місця, де ухвалюють важливі рішення, у харківській мерії розробили спеціальний регламент, через який потрапити до сесійної зали з вулиці - практично неможливо.
Активісти пішли до суду й виграли. Мерія намагається відіграти все назад в апеляції. Та чи вдасться? Цікавились мої колеги.
У Харкові до сесійної зали, де депутати міськради ухвалюють рішення, стороннім вхід заборонено. Та сторонні - це часто-густо харків'яни й активісти. Люди обурені, бо для них можливість потрапити на сесію - останній шанс бути почутими. Проте в міськраді запровадили свій регламент.
Згідно з ним, треба доводити, що ти зареєстрований саме в Харкові, подавати заявку за 48 годин, яку запросто можуть відхилити. Приміром, ось так правоохоронці блокували входи до мерії, коли активісти хотіли бути присутніми під час голосування за розподіл грошей на бюджетні проєкти.
Та й якщо ви вже потрапили до зали, то говорити, згідно з тим самим регламентом, можна лише з дозволу головуючого, тобто мера. А засідання мають право зробити закритими. Це обурювало активістів, і минулої осені вони пішли до суду.
Ігор Черняк, юрист Харківського антикорупційного центру:
Власне ми замахнулися на святе, це на регламент Харківської міськради, який у Кернеса використовували як інструмент позбавлення харків'ян можливості брати участь взагалі в управлінні містом. Кому можна заходити, а кому не можна заходити. А ми вважаємо, що це є ключове, основоположне право кожної людини, кожного громадянина брати участь у сесії, приходити, дивитися в очі чиновникам, дивитися в очі депутатам, які голосують.
У лютому активісти перемогли міськраду в суді й отримали право вільного доступу на пленарні засідання. Та чиновники намагаються оскаржити рішення. В апеляційному суді представниця міськради аргументує прохання обмежити доступ до сесійної зали тим, що деякі питання буцімто можуть містити таємницю. А ще... протипожежними правилами.
Оксана Гусєва, представниця Харківської міськради:
Правилами пожежної безпеки передбачено неможливість одночасного перебування в приміщенні осіб понад встановлене чинним законодавством норму. Ми вважаємо, що ми цими листами керувалися, у тому числі, цими листами, при затвердженні регламенту.
Сьогодні колегія суддів оголосила перерву в засіданні. Та команда антикорупційного центру, який наважився боротися з харківськими порядками, продовжує працювати. Один із активістів - правник Харківського антикорупційного центру нині, чи не єдиний у місті опонент міського голови Геннадія Кернеса. Нещодавно Черняк заявив про готовність іти на вибори з командою Юлії Світличної.
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