На Дніпропетровщині у ДТП загинули троє людей [ Редактировать ]
Троє людей загинули в ДТП на Дніпропетровщині, ще одну - ушпиталили. Аварія сталася на трасі в Криничанському районі. За попередньою інформацією, водій позашляховика їхав дорогою, де вели ремонтні роботи.
Щоб об'їхати перешкоду, вискочив на зустрічну смугу і зіткнувся там із легковиком. Водій та два пасажири останнього загинули на місці. Обставини трощі з'ясовують правоохоронці.
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