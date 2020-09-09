Троє людей загинули в ДТП на Дніпропетровщині, ще одну - ушпиталили. Аварія сталася на трасі в Криничанському районі. За попередньою інформацією, водій позашляховика їхав дорогою, де вели ремонтні роботи.

Щоб об'їхати перешкоду, вискочив на зустрічну смугу і зіткнувся там із легковиком. Водій та два пасажири останнього загинули на місці. Обставини трощі з'ясовують правоохоронці.