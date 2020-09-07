Київські фонтани на Майдані Незалежності: таємниці 200-річної історії

"Рулетка", "Кульбабка" і "Потвора" - фонтани на Майдані Незалежності мають 200-річну історію. Як вони змінювалися і що під водограями - у самому центрі столиці України?