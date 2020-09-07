Самый жесткий этап: в Крыму ввели ограничения на подачу воды [ Редактировать ]
В понедельник, 7 сентября, в оккупированном Россией Крыму начался третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления водохранилищ. Об этом сообщает "Крым. Реалии".
Теперь питьевую воду будут подавать по часам. Питьевую воду можно будет набрать с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.
Такие ограничения коснулись Симферополя, а также Бахчисарайскогои Симферопольского районов..
Местные власти ожидают, что снижение потребления воды до 100 тысяч кубометров в сутки вместо 160 тысяч кубометров.
Ранее мы писали о том, что в Крыму пересохли крупные реки.
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