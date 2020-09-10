У перевірці візьмуть участь представники бойовиків, українська сторона в межах СЦКК і координаторка ОБСЄ

Сьогодні на Донбасі в районі населеного пункту Шуми відбудеться інспекція позицій ЗСУ. Очільник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив: у перевірці візьмуть участь представники бойовиків, українська сторона в межах СЦКК і координаторка ОБСЄ Гайді Грау.

В офісі президента підтвердили, що, оскільки Росія відмовилася долучатися до роботи СЦКК, присутність бойовиків і справді буде, але вкрай обмежена.

У повідомленні на сайті президента також ідеться, що головним пріоритетом для України є збереження життів наших військових і цивільних громадян на Донбасі.