Пандемия не помеха: Зеленский едет с визитом в Австрию [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Австрию с двухдневным визитом на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В рамках визита 15-16 сентября запланированы переговоры с президентом Австрии Александром ван дер Белленом, канцлером Себастианом Курцом и главой парламента Австрии Вольфгангом Соботкой.
Зеленский и ван дер Беллен примут участие в работе "Экономического форума".
Во время визита запланировано участие Зеленского и его жены в церемонии презентации русскоязычного аудиогида в Венском музее истории искусств.
Ранее мы писали о том, что президент Польши Анджей Дуда намерен приехать в Киев и провести переговоры с Владимиром Зеленским.
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