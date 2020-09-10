Президент Украины Владимир Зеленский посетит Австрию с двухдневным визитом на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В рамках визита 15-16 сентября запланированы переговоры с президентом Австрии Александром ван дер Белленом, канцлером Себастианом Курцом и главой парламента Австрии Вольфгангом Соботкой.

Зеленский и ван дер Беллен примут участие в работе "Экономического форума".

Во время визита запланировано участие Зеленского и его жены в церемонии презентации русскоязычного аудиогида в Венском музее истории искусств.

Ранее мы писали о том, что президент Польши Анджей Дуда намерен приехать в Киев и провести переговоры с Владимиром Зеленским.