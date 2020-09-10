В октябре 2020 года президент Польши Анджей Дуда намерен приехать в Киев и провести переговоры с Владимиром Зеленским. Об этом в кулуарах экономического форума в польском Карпаче сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, пишет "Укринформ".

Недавно мы с моим украинским коллегой провели хорошую беседу. Мы обсудили очень много дел, в частности, запланирован визит президента Дуды в следующем месяце в Киев.

Министр добавил, что он сам, возможно, посетит Украину еще до визита президента Польши.

"Это открытый вопрос: возможно я поеду в Киев с господином президентом, а возможно, еще раньше", - уточнил глава польского МИД.

Ранее мы писали о том, что Польша не будет закрывать авиасообщение с Украиной.