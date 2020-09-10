В четверг, 10 сентября, большая палата Конституционного суда приступила к рассмотрению представления о конституционности закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины". Об этом сообщает "Укринформ".

Рассмотрение дела происходит с участием представителей авторов представления - депутатов Верховной Рады от ОПЗЖ Василия Нимченко и Григория Мамки, а также заместителя генерального прокурора Романа Говды.

Также присутствуют председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич, председатель Верховного суда Валентина Данишевская, директор Национального агентства предотвращения коррупции Александр Новиков, министр юстиции Денис Малюська.

Авторы представления просят суд признать неконституционными положения закона, определяющего НАБУ государственным правоохранительным органом.

Депутаты также оспаривают полномочия президента создавать НАБУ, назначать и увольнять его директора, назначать трех членов комиссии по отбору кандидата в директора НАБУ, утверждать положения о Совете общественного контроля НАБУ.

Авторы представления утверждают, что оспариваемые положения закона противоречат ст. 6, 8, 19, 85, 106, 113,116 Конституции.

Ранее НАБУ открыло дело на главу "Укрпошты" Смелянского.