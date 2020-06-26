НАБУ открыло дело на главу "Укрпошты" Смелянского [ Редактировать ]
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло дело в отношении гендиректора "Укрпошты" Игоря Смелянского. Ранее Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ расследовать возможные злоупотребление.
Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бюро.
"НАБУ во исполнение постановления суда внесло сведения в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований, - ред.)", - сообщили в пресс-службе.
Отметим, ранее Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ завести уголовное дело. В мае заявитель просил открыть дело на чиновников НКРСИ и руководство "Укрпошты", однако бюро отказалось внести сведения в реестр.
В заявлении говорилось о якобы безосновательном росте тарифов на международные почтовые отправления, которое комиссия осуществила по обращению "Укрпошты". Выгодоприобретателем повышения стоимости услуг назвали якобы генерального директора Игоря Смелянского и его замов.
Ранее мы писали, что главу Кировоградской области задержали на взятке.
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