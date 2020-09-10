З обмеженнями працюватимуть і заклади харчування, зокрема, ресторани та паби

Через погіршення епідситуації у Великій Британії знову посилюють карантин. Заборонять збиратися більше ніж по шестеро. З обмеженнями працюватимуть і заклади харчування, зокрема, ресторани та паби.

Штраф за недотримання карантинних норм становитиме від ста до понад трьох тисяч фунтів стерлінгів.

За даними Мінохорони здоров'я країни, кількість інфікованих зростає насамперед через молодь, яка несумлінно ставиться до карантинних вимог.