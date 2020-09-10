Велика Британія посилює карантин [ Редактировать ]
Через погіршення епідситуації у Великій Британії знову посилюють карантин. Заборонять збиратися більше ніж по шестеро. З обмеженнями працюватимуть і заклади харчування, зокрема, ресторани та паби.
Штраф за недотримання карантинних норм становитиме від ста до понад трьох тисяч фунтів стерлінгів.
За даними Мінохорони здоров'я країни, кількість інфікованих зростає насамперед через молодь, яка несумлінно ставиться до карантинних вимог.
по теме
Британська вакцина проти коронавірусу провалила випробування
Перша велика невдача на шляху до виготовлення вакцини проти коронавірусу. Оксфордським науковцям довелося тимчасово зупинити клінічні випробування сироватки
Британцям заборонили збиратися по шестеро
Через погіршення епідситуації у Великій Британії знову посилюють карантин. Заборонять збиратися більше ніж по шестеро. З обмеженнями працюватимуть і заклади харчування, зокрема, ресторани та паби.
Оксфордська вакцина дала збій: один із пацієнтів сильно захворів
Перша велика невдача на шляху до виготовлення вакцини проти коронавірусу. Оксфордським науковцям довелося тимчасово зупинити клінічні випробування сироватки
У Швеції знижується кількість нових захворювань коронавірусом
У Швеції кількість позитивних результатів на ковід за останні дні лише один і три десятих відсотка. Епідемія в країні йде на спад, стверджують тамтешні медики
Пандемія коронавірусу: кількість хворих наближається до 30 мільйонів
Минулої доби в країнах Європи виявили близько 40 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом. Загалом же у світі хворих на ковід 28 мільйонів
Моніторингова група Мінохорони здоров'я слідкуватиме за лікуванням інфікованих коронавірусом
У МОЗі наголошують: кожен медзаклад для хворих із коронавірусом - зебезпечений усім необхідним. А за дотриманням медиками протоколів лікування спостерігає спеціальна моніторингова комісія Міністерства охорони здоров'я