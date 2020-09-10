Космический корабль КНР, который находится на орбите, выпустил в пространство неизвестный объект.

Об этом сообщает SpaceNews.

Так, сеть космического наблюдения США назвала незнакомца NORAD ID 46395. Эксперты предположили, что изделие стартовало перед тем, как секретный космический корабль сделал два полных оборота и сошел с орбиты.

Отмечается, что в Китае не комментируют происхождение космического аппарата.

Ранее мы писали, что Китай отправил на Марс зонд для изучения планеты. ракета-носитель стартовала с космодрома Вэньчан на юге Китая.