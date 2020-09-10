Загадочный старт: Китай отправил в космос странный аппарат [ Редактировать ]
Фото: ITC.ua
Космический корабль КНР, который находится на орбите, выпустил в пространство неизвестный объект.
Об этом сообщает SpaceNews.
Так, сеть космического наблюдения США назвала незнакомца NORAD ID 46395. Эксперты предположили, что изделие стартовало перед тем, как секретный космический корабль сделал два полных оборота и сошел с орбиты.
Отмечается, что в Китае не комментируют происхождение космического аппарата.
Ранее мы писали, что Китай отправил на Марс зонд для изучения планеты. ракета-носитель стартовала с космодрома Вэньчан на юге Китая.
по теме
Prev Next
03 сентября 2020 08:57
Во Франции запустили "спутниковую" ракету (видео)
Космические аппараты будут выполнять наблюдение за Землей
26 августа 2020 12:52
Невероятное открытие: ученые сделали заявление о жизни на Земле
Они провели исследование на МКС
08 сентября 2020 16:30
Робот-хирург начнет чипировать добровольцев (фото)
Аппарат умеет двигаться по пяти осям.
08 сентября 2020 10:20
В Китае открылся стеклянный "рекордсмен" (видео)
Он возвышается на отметке более 200 метров