Затонувший танкер Delfi отбуксировали в порт Черноморска.

Об этом сообщает "Укринформ".

Так, судно утром начали буксировать и пришвартовали в нефтегавани порта.

10 сентября около 14 часов танкер Delfi, который буксировали в порт Черноморск буксиры Топаз и Диамант, прошел Бурлачью балку и направился для швартовки у причала №24. Сейчас продолжается швартовка судна в нефтегавани порта.

Отмечается, что транспортировка танкера началась рано утром при помощи двух буксиров и плавучего крана.

Ранее мы писали, что танкер Delfi убрали из пляжа "Дельфин". Ожидалось, что работы будут остановлены на несколько дней.