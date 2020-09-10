Танкер Delfi привезли до места швартовки [ Редактировать ]
Затонувший танкер Delfi отбуксировали в порт Черноморска.
Об этом сообщает "Укринформ".
Так, судно утром начали буксировать и пришвартовали в нефтегавани порта.
10 сентября около 14 часов танкер Delfi, который буксировали в порт Черноморск буксиры Топаз и Диамант, прошел Бурлачью балку и направился для швартовки у причала №24. Сейчас продолжается швартовка судна в нефтегавани порта.
Отмечается, что транспортировка танкера началась рано утром при помощи двух буксиров и плавучего крана.
Ранее мы писали, что танкер Delfi убрали из пляжа "Дельфин". Ожидалось, что работы будут остановлены на несколько дней.
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