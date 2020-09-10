Затонувший танкер Delfi убрали с пляжа в Одессе [ Редактировать ]
В четверг, 10 сентября, в Одессе завершили финальный этап работ по подъему затонувшего танкера Delfi. Судно уже забрали с пляжа "Дельфин".
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.
Ранее в Одессе из-за штормового предупреждения вновь приостановили работы по подъему танкера Delfi. Ожидалось, что работы будут остановлены на несколько дней.
Напомним, танкер попал в аварию во время шторма в конце ноября прошлого года. Волнами его прибило к берегу, где он зацепился за волнорез и частично затонул. Несколько раз из танкера вытекало горючее.
6 сентября на пляже в Одессе начался финальный этап операции по поднятию затонувшего танкера Delfi.
Ранее мы писали о том, что суд наложил арест на танкер Delfi.
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