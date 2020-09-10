Компания Fly Technology, официальный дистрибьютор техники FeiyuTech, провела презентацию актуальной линейки новейших стедикамов.

Игорь Зайцев, CEO Fly Technology, отметил, что благодаря наличию продукции китайского бренда FeiyuTech в портфолио компании, у украинских операторов, видеоблогеров и любителей видеосъемки есть возможность приобрести качественное устройство с действительно нужным набором функций по привлекательной конкурентоспособной цене.

Китайский производитель стедикамов и аксессуаров для устройств стабилизации FeiyuTech принадлежит к высшему классу бизнесов из Поднебесной, поскольку у него есть и отдел разработки продуктов, и собственные производственные мощности, и партнеры, приобретающие его комплектующие.

В частности – электродвигатели, являющиеся ключевыми узлами любой системы стабилизированного подвеса для камеры и смартфонов.

FeiyuTech предлагает решения для любых потребностей. Профессионалы оценят подвесы для больших и тяжелых камер, блогеры – компактные и простые в использовании стедикамы, коммерческие видеографы – ручные трехосевые стабилизаторы.

FeiyuTech AK4500 (розничная цена 16 770 грн) способен работать с большой полезной нагрузкой – 4,6 кг, что позволяет оператору не ограничивать себя при выборе высококлассной оптики и топовых моделей камер.

Система крепления оборудования совместима с платформами Manfrotto і ARCA Swiss Typestandard, обеспечивая быструю смену техники, а интеллектуальные датчики и сверхмощные моторы позволяют обходиться без точной калибровки.

FeiyuTech AК2000S (розничная цена 11 170 грн) – отличный вариант для тех, кому важны и мобильность и стабильность кадра.

Корпус стедикама изготовлен из сверхлегкого сплава и весит чуть больше килограмма, при этом масса аппарата с объективом может быть до 2,2 кг.

Контроллер в связке с бесщеточными двигателями почти мгновенно компенсирует смещение по всем осям с точностью до 0,05°, что дает возможность снимать даже телеобъективами.

FeiyuTech G6 Max (розничная цена 8650 грн) – уникальный продукт, работающий и с легкими (до 1,2 кг) традиционными фотоаппаратами, и с компактными моделями с несменной оптикой, и с экшн-камерами и со смартфонами.

Этот стедикам соединяется с камерой как по кабелю, так и через Wi-Fi и позволяет управлять чувствительностью, балансом белого или экспозицией посредством кнопок и колеса на корпусе.

FeiyuTech Vimble 2S (розничная цена 2 130 грн) – стабилизатор для съемки мобильными телефонами массой до 210 г. Он умеет не просто стабилизировать кадр, но и делать плавные панорамы повинуясь командам джойстика или следуя за объектом.

Приятное дополнение – выдвижная секция, позволяющая сместить камеру на целых 18 см, выбирая необычные точки съемки.

FeiyuTech Vimble One (розничная цена 1 290 грн) – простое и компактное решение для тех, кто хочет попробовать себя в видеосъемке но пока не готов инвестировать значительные суммы в новое хобби.

При стоимости, сравнимой с премиальным селфи-стиком, это одномоторное устройство способно компенсировать дрожание смартфона и одновременно обеспечить дополнительный вынос камеры на 18 см от оператора.

FeiyuTech VLOG Pocket 2 (розничная цена 3 050 грн) – новейший складной портативный трехосевой стабилизатор с удобным кнопочным управлением и джойстиком, реализующий большинство модных сценариев использования: от слежения до хичкоковского Dolly Zoom.

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