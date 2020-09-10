Підвищити туристичний потенціал: художниця ZINAIDA представила програму розвитку української культури [ Редактировать ]
У другій половині дня на Інвест-Форумі говорили про культурну спадщину столиці - зокрема, як підвищити туристичний потенціал.
Свої ідеї представили відомі українські митці, серед яких була і художниця ZINAIDA. До речі, на заході можна було побачити її авторську колекцію хустин "Матуся", яку вона нещодавно представила на українському тижні моди. А сьогодні мисткиня поділилася своїм баченням того, як прикрасити Київ.
ZINAIDA, художниця, засновниця та менеджерка волонтерської ініціативи ArtRehub:
У мене дуже багато проектів про Київ - це і мої самостійні проекти і колаборації з відомими українськими митцями. Саме тут я запропонувала ті проекти, які ще не реалізовані чи буди реалізовані і мають в своєму змісті те поєднання, яке я досліджую - українську культуру, а також сучасну урбаністичну культуру міста Києва.
Одна з робіт, які я сьогодні показала, це стовпи любові - чотири символічних бетонні стели, які я запропонувала встановили на Дніпровській набережній, і саме вони можуть символізувати чотири літери у слові Київ, чотири стихії, а також чотири засновника Києва.
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