У другій половині дня на Інвест-Форумі говорили про культурну спадщину столиці - зокрема, як підвищити туристичний потенціал.

Свої ідеї представили відомі українські митці, серед яких була і художниця ZINAIDA. До речі, на заході можна було побачити її авторську колекцію хустин "Матуся", яку вона нещодавно представила на українському тижні моди. А сьогодні мисткиня поділилася своїм баченням того, як прикрасити Київ.

ZINAIDA, художниця, засновниця та менеджерка волонтерської ініціативи ArtRehub:

У мене дуже багато проектів про Київ - це і мої самостійні проекти і колаборації з відомими українськими митцями. Саме тут я запропонувала ті проекти, які ще не реалізовані чи буди реалізовані і мають в своєму змісті те поєднання, яке я досліджую - українську культуру, а також сучасну урбаністичну культуру міста Києва.

Одна з робіт, які я сьогодні показала, це стовпи любові - чотири символічних бетонні стели, які я запропонувала встановили на Дніпровській набережній, і саме вони можуть символізувати чотири літери у слові Київ, чотири стихії, а також чотири засновника Києва.