В "ДНР" с 1 октября повысят коммунальные тарифы [ Редактировать ]
В четырех городах на оккупированной части Донецкой области с 1 октября повышают тарифы на теплоэнергию и горячую воду. Об этом сообщают оккупационные власти "республики".
В Донецке услуги ЖКХ подорожают на 28%, в Горловке - на 17,8%, в Макеевке - на 5,1%, в поселке городского типа Новый Свет - на 72%. В других населенных пунктах тарифы останутся без изменений.
Таким образом, во всех населенных пунктах в самопровозглашенной "ДНР" будут установлены единые тарифы
на тепловую энергию и горячее водоснабжение. Для жителей они составят 681,10 рубля (253,37 грн) за 1 Гкал, а для бюджетных организаций и других потребителей он повысится на 1,15% - до 2 911,80 рубля (1083,20 грн) за 1 Гкал.
Повышение тарифов коснется около 40% домохозяйств. Размер "коммунальной квитанции" в указанных городах увеличится на сумму 80-260 рублей (около 96 грн) или на 10-13% из расчета оплаты в течение года в зависимости от площади квартиры.
Подорожание объясняют убыточными "тарифами на услуги теплоснабжения, действующими еще с довоенного времени (с 2011 г.)". Затраты предприятия возмещаются на 54%, и даже дотации из бюджета покрывают лишь энергоносители и не решают проблему.
В "ДНР" уверяют, что тарифы на тепловую энергию для населения останутся в 6 раз ниже, чем на остальной территории Украины.
Ранее сообщалось, что с 1 октября в "ЛНР" запретят украинские авономера.
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