Хто лікуватиме? Центральній міській лікарні Кропивницького, що приймає хворих на COVID-19, бракує лікарів. Зараз до роботи залучають фахівців з інших медзакладів міста. Однак якщо хворих буде більше - ситуація стане критичною. Наразі треба щонайменше три анестезіологи.

Центральна міська лікарня у Кропивницькому - саме тут рятують життя хворих на COVID-19. Нині тут 40 інфікованих, 7 - у тяжкому стані.

Однак лікувати пацієнтів у разі їх збільшення буде нікому. Вже зараз навантаження на одного лікаря понад норми.

Оксана Кабанчук, заступник головного лікаря з медичної частини КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницького:

Дуже важко, коли лікарів не вистачає, коли ми не можемо скласти відповідний графік чергування. У нас на сьогодні три цілодобові пости працює в лікарні і кожен місяць, коли ми з лікарями сідаємо за складання цього графіка - це в нас, як шиють плаття з клаптиків. Отак і ми.

Анестезіологів та інфекціоністів - саме цих фахівців тут бракує найбільше.

Олександр Артюх, головний лікар КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницького:

Не вистачає в основному анестезіологів. На сьогоднішній день хоча би четверо нам в заклад анестезіологів, щоб не залучати фахівців з інших закладів. І звичайно інфекціоністи. На сьогоднішній день забезпечення інфекціоністами достатньо, але якщо б по максимуму, то два інфекціоніста нам були б у нагоді.

Середня зарплатня лікаря, без надбавок - 5 тисяч гривень. Для таких спеціалістів, - каже головний лікар, - це жалюгідні гроші.

Олександр Артюх, головний лікар КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницького:

Зараз тримається все, ну, чесно я скажу, відверто, - на чисто людських принципах. Люди виконують свої обов'язки, незважаючи на мізерну заробітну плату. Звичайно, тим людям, які в COVID-19, ідуть надбавки, але ми поставлені в такі рамки, що не 300% виплачуємо людям, а від фактично відпрацьованого часу і навантаження. А це не 300%, а це 100%, 80% і 140%.

Аби закрити вакансії у лікарні Кропивницького, міська влада обіцяє надати спеціалістам квартири в новобудові.

Оксана Макарук, начальник управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради:

Ми запрошуємо на роботу саме лікарів анестезіологів, інфекціоністів. І будуть дані спеціалісти забезпечені житлом в новобудові міста, яка у нас побудована і здана на Жадова. Я вважаю, що для молодих спеціалістів це непогане підспір'я для початку їх діяльності. Якщо лікарі будуть з інших регіонів нашої країни - також ми маємо змогу їх працевлаштувати, забезпечити сучасні умови праці і забезпечити житлом.

Вже за місяць у цій лікарні планують відкрити капітально відремонтоване додаткове терапевтичне відділення на 30 місць. Однак працювати там наразі нікому.