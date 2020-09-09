В Днипре на базе Областной детской клинической больницы врачи провели уникальную операцию на гортани. Она дала возможность девочке спокойно говорить.

Об этом сообщили на странице ЛОР-отделения на базе областной детской клинической больницы в социальных сетях.

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Пациентке 15 лет, у нее были жалобы на осиплость голоса с самого рождения. Длительное время к ней пробовали применять консервативное лечение, однако, оно не дало совершенно никаких результатов.

"Во время эндоскопического обследования гортани было определено наличие мембраны в передней комиссуре, которое закрывало на 1/5 просвет гортани, в связи с чем и образовалось изменение голоса. Было принято решение рассечь мембрану с помощью радиоволнового ножа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже через день после операции девочку отпустили домой.

Ранее сообщалось, что животному впервые пересадили выращенную человеческую печень.