Контрольована ситуація і на сході країни - так запевняють у штабі. Сьогодні зафіксували лише одне порушення режиму тиші. Поблизу Пісків бойовики обстріляли українські позиції з гранатомета.

Втрат серед наших бійців немає. Вогню у відповідь військові не відкривали. Більше про ситуацію на передовій знає Ігор Левенок.

Околиці Новолуганського. Світлодарська дуга. Позиція на яку журналісти потрапляли вкрай рідко. З міркувань безпеки. До перемир'я тут було вельми гаряче. Нині - тиша, кажуть бійці, втім зайвими ілюзіями себе не тішать. Адже зловити кулю можна легко.

Бійці розповідають про окопне рутинне життя. Кажуть фронт став об'єктом нерухомості. Фіксована лінія розмежування. Час від часу - ворожі провокації. Ні кроку назад, але й жодного уперед. Постійна моральна напруга. Така війна виснажує більше, аніж активні бойові дії.

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

Треба ж комусь тут бути, комусь воювати, вон мій напарник Ростик, то він з чотирнадцятого року вже і нічого воюємо, служимо.

А це і є той самий Ростик. Нині йому вже двадцять шість. Воює ще з другої хвилі мобілізації. Перші бої за Луганський аеропорт. Гарячий чотирнадцятий.

Ростислав, військовослужбовець Збройних сил України:

Тяжко згадувати то все, мені було двадцять років, мене ніхто не готував до війни, а коли я побачив хлопців в крові посічені всі, ну тобто тяжко згадувати.

Та Ростислав згадує й ніколи не забуде свій перший бій, полеглих побратимів. І те, як сам рвався в окопи, звести рахунки з ворогом.

Мав контузію, мене там забрали медики, але я втік звідти слава богу там все нормально слава богу обійшлося.

До війни Ростислав встиг закінчити комерційний коледж і навіть попрацювати за фахом. Коли про це як згадує, то усміхається. Бо ж торгував косметикою та парфумами.

Помади, пудри, тєні, підводки отаке. А ви в тому розбираєтеся? Ну прийшлося вчити ото все, що жінки люблять які духи.

Шість років на війні - то вже наче інше життя. Слідом за Ростиславом тут опинилася уся його родина.

В мене брат тут служить в протитанковому батальйоні. Старший? Молодший на п'ять років і мама тут. І мама? Так служити пішла тоже.

І Ростислав часу не гаяв. Рік тому одружився.

Закінчується контракт щось дев'ятого жовтня, приїду то вже будемо думати про дітей.