Протест без лідерів. У Білорусі відбувся Марш героїв. Влада зробила все аби "обезголовити" мітинги. Впродовж тижня до СІЗО потрапили кілька членів Координаційної ради, що очолює протестний рух в Білорусі. Решту видворили з країни.

Чи вплинуло це на масові акції - розкаже Катерина Кравець.

У білоруській столиці знову повно військової техніки. А це значить - настав час чергового недільного маршу.

Рановато приехали, пацаны, в два часа все собираются, а вы уже тут как тут, скучаете, бедные.

Загонами військових та колючим дротом оточили президентську резиденцію, стелу "Мінськ місто-герой" та Жовтневу площу.

Ще до початку маршу почали хапати протестувальників, які збиралися по столичних районах, щоб потім рушити до центру. Затримувати людей силовикам допомагали "тітушки" із битами. За годину до автозаків потрапили більше двохсот активістів.

Там, де люди гуртувалися і показували, що чинитимуть опір - "тітушки" з силовиками вшивалися геть.

Один за всех и все за одного! Живє беларусь, живє беларусь!

Попри всі перешкоди, людей на вулицях не меншає. Нинішня масова акція в Мінську - "Марш героїв" - знову зібрала десятки тисяч людей. Протестувальники скандували "Ми тут влада", на їхню підтримку сигналили автомобілі.

Мы здесь власть, мы здесь власть!

Згодом колони мітингарів рушили до селища Дрозди - саме там живе Лукашенко із родиною. На шляху до елітного передмістя виставили кордони силовиків. На прохання розійтися - люди не погодилися, мовляв, не роблять нічого протизаконного, а їхній протест - винятково мирний.

Сегодня праздник, дайте нам погулять, пожалуйста.

Аби залякати мітингарів, дехто з силовиків зробив кілька пострілів в повітря.

Сейчас мы видим, как люди в штатском стреляют.

До протестувальників приєдналися білоруські спортсмени. Вони закликали силовиків підтримати народний протест.

Подібні акції протесту пройшли у Гомелі, Бресті, Вітебську, Могильові та Гродні. Там подекуди відбулися жорсткі затримання. А у Бресті протестувальників намагалися розігнати водометом.

Однак люди кажуть: це їх не зупинить - бо вважають Олександра Лукашенка нелегітимним президентом і ніколи не пробачать застосування сили проти власного народу. А Лукашенко тим часом все більше прагне заручитися підтримкою Кремля. У понеділок він збирається зустрітися з Володимиром Путіним.