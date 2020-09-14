На Світлодарській дузі встановилися тривожне перемир'я. [ Редактировать ]
У штабі ООС наголошують, що ситуація на фронті нині контрольована.
Околиці Новолуганського. Світлодарська дуга. Позиція на яку журналісти потрапляли вкрай рідко. З міркувань безпеки. До перемир'я тут було вельми гаряче. Нині - тиша, кажуть бійці, втім зайвими ілюзіями себе не тішать. Адже зловити кулю можна легко.
Поодинокі постріли, вибухи чути - це вони проводять інженерні роботи.
Бійці розповідають про окопне рутинне життя. Кажуть фронт став об'єктом нерухомості. Фіксована лінія розмежування. Час від часу - ворожі провокації. Ні кроку назад, але й жодного уперед. Постійна моральна напруга. Така війна виснажує більше, аніж активні бойові дії.
Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:
Треба ж комусь тут бути, комусь воювати, он мій напарник Ростик, то він з чотирнадцятого року вже і нічого - воюємо, служимо.
А це і є той самий Ростик. Нині йому вже 26 років. Воює ще з другої хвилі мобілізації. Перші бої за Луганський аеропорт. Гарячий чотирнадцятий.
Ростислав, військовослужбовець Збройних сил України:
Тяжко згадувати то все, мені було двадцять років, мене ніхто не готував до війни, а коли я побачив хлопців в крові, посічені всі, ну тобто тяжко згадувати.
Та Ростислав згадує й ніколи не забуде свій перший бій, полеглих побратимів. І те, як сам рвався в окопи, звести рахунки з ворогом.
Мав контузію, мене там забрали медики, але я втік звідти. Слава богу там все нормально, слава богу обійшлося.
До війни Ростислав встиг закінчити комерційний коледж і навіть попрацювати за фахом. Коли про це як згадує, то усміхається. Бо ж торгував косметикою та парфумами.
Помади, пудри, тіні, підводки отаке. А ви в тому розбираєтеся? Ну прийшлося вчити ото все, що жінки люблять які духи.
Шість років на війні - то вже наче інше життя. Слідом за Ростиславом тут опинилася уся його родина.
У мене брат тут служить в протитанковому батальйоні. - Старший? - Молодший на п'ять років і мама тут. - І мама? - Так, теж служити пішла.
І Ростислав часу не гаяв. Рік тому одружився.
Закінчується контракт дев'ятого жовтня, приїду то вже будемо думати про дітей.
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