Росія почала військові навчання у Білорусі [ Редактировать ]
Російська Федерація повідомила про початок військових навчань у Білорусі. Проходитимуть вони до 25 вересня спільно з білоруськими військовими на полігоні "Брестський".
Тим часом наші прикордонники посилили охорону кордону з Білоруссю. Вони проводять безперервне патрулювання зі службовими собаками, ведуть спостереження з технічних постів із застосуванням автомобільного та авіаційного транспорту. Зараз ситуація контрольована та стабільна, - запевняють прикордонники.
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