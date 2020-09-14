Російська Федерація повідомила про початок військових навчань у Білорусі. Проходитимуть вони до 25 вересня спільно з білоруськими військовими на полігоні "Брестський".

Тим часом наші прикордонники посилили охорону кордону з Білоруссю. Вони проводять безперервне патрулювання зі службовими собаками, ведуть спостереження з технічних постів із застосуванням автомобільного та авіаційного транспорту. Зараз ситуація контрольована та стабільна, - запевняють прикордонники.