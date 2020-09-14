Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал главные достижения встречи политсоветников глав "нормандской четверки". Об итогах встречи он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

Так, он отметил, что на встрече впервые за долгое время присутствовали представители ОБСЕ.

"Это значит, что координация между "минским" и "нормандским форматом" будет еще более плодотворной и эффективной", - отметил Ермак.

Самое важное, что украинская делегация вернулась с бесспорной поддержкой всех участников нормандской" встречи.

Среди других важных результатов переговоров он назвал продление режима тишины на Донбассе, а также договоренность допустить Красный крест к удерживаемым лицам, как первый шаг на пути обмена пленными.

Ранее стало известно, что Украина созывает срочное заседание ТКГ из-за угроз главаря "ДНР.