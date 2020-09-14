Встреча "нормандской четверки": Ермак назвал главное достижение [ Редактировать ]
Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал главные достижения встречи политсоветников глав "нормандской четверки". Об итогах встречи он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".
Так, он отметил, что на встрече впервые за долгое время присутствовали представители ОБСЕ.
"Это значит, что координация между "минским" и "нормандским форматом" будет еще более плодотворной и эффективной", - отметил Ермак.
Самое важное, что украинская делегация вернулась с бесспорной поддержкой всех участников нормандской" встречи.
Среди других важных результатов переговоров он назвал продление режима тишины на Донбассе, а также договоренность допустить Красный крест к удерживаемым лицам, как первый шаг на пути обмена пленными.
Ранее стало известно, что Украина созывает срочное заседание ТКГ из-за угроз главаря "ДНР.
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