Украина созывает срочное заседание Трехсторонней контактной группы в воскресенье, 6 сентября, по урегулированию ситуации на Донбассе в режиме видеоконференции из-за заявления главаря "ДНР" Дениса Пушилина о приказе уничтожить инженерные сооружения Вооруженных сил Украины у линии соприкосновения. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире однго из телеканалов, передает "Сегодня"

По словам Кулебы, президент Украины Владимир Зеленский чрезвычайно обеспокоен заявлением боевиков, и власти Украины сразу приняли решение об ответном шаге.

Наш президент был проинформирован об этом, он чрезвычайно обеспокоен. Мы сразу сделали шаг в ответ: мы, Украина, созываем внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы буквально на завтра, 6 сентября

Кулеба также добавил, что ТКГ уже проинформирована о созыве внеочередного заседания и спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау поддержала эту инициативу.

Напомним, ранее главарь "ДНР" приказ открыть огонь по украинским позициям под Горловкой.

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