В понедельник, 14 сентября, появилась информация о том, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак выздоровел от коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины по итогам селекторного совещания у Владимира Зеленского.

О его болезни стало известно на прошлой неделе.

В совещании принял участие Хомчак, который выздоровел от этой болезни. По его словам, ситуация с коронавирусом в зоне проведения операции Объединенных сил стабильно контролируется. На сегодня 11 пациентов из зоны проведения ООС проходят лечение дома, еще 43 человека находятся на самоизоляции.

Поздравляю вас с преодолением этой болезни. Желаю вам и в дальнейшем крепкого здоровья и иммунитета.

Напомним, что коронавирусом COVID-19 в мире заразились уже более 26 млн человек.