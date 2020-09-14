Хомчак выздоровел от коронавируса [ Редактировать ]
В понедельник, 14 сентября, появилась информация о том, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак выздоровел от коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины по итогам селекторного совещания у Владимира Зеленского.
О его болезни стало известно на прошлой неделе.
В совещании принял участие Хомчак, который выздоровел от этой болезни. По его словам, ситуация с коронавирусом в зоне проведения операции Объединенных сил стабильно контролируется. На сегодня 11 пациентов из зоны проведения ООС проходят лечение дома, еще 43 человека находятся на самоизоляции.
Поздравляю вас с преодолением этой болезни. Желаю вам и в дальнейшем крепкого здоровья и иммунитета.
Напомним, что коронавирусом COVID-19 в мире заразились уже более 26 млн человек.
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