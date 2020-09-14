У Сочі зустрілися Лукашенко і Путін [ Редактировать ]
Курортний роман. У Сочі сьогодні зустрілися Лукашенко і Путін. Білоруський гість прибув до південної резиденції російського лідера, аби заручитися ще більшою підтримкою Кремля. Президенти спілкувалися віч-на-віч. Раніше Путін заявляв, що підготував для Білорусі резерв із російських силовиків. У разі, якщо ситуація в охопленій протестами країні вийде з-під контролю.
Натомість сьогодні господар Кремля пообіцяв Лукашенкові кредит у півтора мільярда доларів. Повідомивши про цю позику, Путін зазначив, РФ і Білорусь повинні продовжити взаємодію в оборонній сфері.
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