Аварія з каретою швидкої допомоги сталася цієї ночі в Харкові. Іномарка раптово виїхала на зустрічну смугу і врізалася в швидку, яка із проблисковими маячками саме везла пацієнтку на термінову операцію в Інститут невідкладної хірургії. Після зіткнення легкове авто загорілося. Два медики і водій швидкої отримали забої, а пацієнтку забрала інша карета.

Сергій Мокрожицький, слідчий відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління Нацполіції Харківщини: