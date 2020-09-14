У Харкові сталася аварія з каретою швидкої допомоги [ Редактировать ]
Аварія з каретою швидкої допомоги сталася цієї ночі в Харкові. Іномарка раптово виїхала на зустрічну смугу і врізалася в швидку, яка із проблисковими маячками саме везла пацієнтку на термінову операцію в Інститут невідкладної хірургії. Після зіткнення легкове авто загорілося. Два медики і водій швидкої отримали забої, а пацієнтку забрала інша карета.
Сергій Мокрожицький, слідчий відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління Нацполіції Харківщини:
Під час руху автомобіль "Кіа Оптіма" під керуванням чоловіка 94 року народження, який попередньо встановлено, що був тверезий, він не впорався з керуванням. Водій виїхав на зустрічну смугу, де зустрівся з вказаною швидкою допомогою. Після зіткнення сталося загоряння автомобіля "Кіа Оптіма", причини загоряння будуть також перевірені та встановлені.
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