Президент доручив Міністерству економіки допомогти фермерам [ Редактировать ]
Президент доручив Міністерству економіки допомогти фермерам, які зазнали збитків через посуху. Про це говорили сьогодні на селекторній нараді. Крім того, у мінекономіки повідомили, що у бюджеті на наступний рік планують виділити гроші на систему страхування та розширення програм зрошення на півдні України.
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