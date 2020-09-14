Президент доручив Міністерству економіки допомогти фермерам, які зазнали збитків через посуху. Про це говорили сьогодні на селекторній нараді. Крім того, у мінекономіки повідомили, що у бюджеті на наступний рік планують виділити гроші на систему страхування та розширення програм зрошення на півдні України.