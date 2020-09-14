Відходи від устриць на допомогу морю. На Кінбурнській косі розпочали безпрецедентний для України екологічний проєкт. Головна ідея - сприяти розмноженню організмів, які здатні фільтрувати воду.

У світі методи екологічної інженерії використовують уже давно. На Миколаївщині науковці теж вирішили випробувати нову технологію. Яку саме - розкаже Марина Михайловська.

Хімікати, пластик, компоненти медпрепаратів і косметичних засобів - і це не повний перелік сучасних забруднювачів Чорного моря. Науковці кажуть: природа самостійно вже не в змозі очиститися. Тож взялися рятувати морську екосистему за допомогою організмів-фільтраторів. Так називають гребінці, мідії та устриці. Їх кріплять на штучних рифах.

Євген Дикий, морський біолог:

Штучний риф - це будь-який зроблений із нешкідливих біологічно інертних матеріалів штучний твердий субстрат, який розміщується там, де зручно поселятися водоростям і молюскам.

В Україні вже є досвід використання таких конструкцій з бетону та цементу. В акваторії Кінбурнської коси для цих цілей вирішили використати принципово новий матеріал.

Євген Дикий, морський біолог:

Ми спробуємо використати саме мушлі устриць в якості основного субстрату штучного рифу. З точки зору еко-френдлі, це ідеальний субстрат. Бо він сам у морському середовищі утворений.

До реалізації ідеї готувалися цілий рік. Мушлі пройшли довгу та ретельну обробку: їх сушили на сонці, а потім варили.

Олена Марушевська, учасниця проєкту ЄС «Посилення екологічного моніторингу Чорного моря:

Це експеримент, тому ми установлюємо в декількох місцях, з різними умовами, щоб подивитися, як зробити краще. Так само роблять в інших країнах. Тому що море досить складна система. Якщо ми дізнаємося, як краще, то це те, чим ми можемо пишатися, чим можемо поділитися.

Мушлі помістили в мішки з безпечного екопластику. Молюски оселятимуться всередині і очищатимуть воду.

Ці мішки будуть з'єднуватися по 3 - трикутниками. Трикутник буде одягатися на підводну сваю. Довкола сваї він буде триматися.

Микола Грубий, громадський активіст:

Наша мрія, щоб на цьому субстраті обросла мідія, фільтрувала море, і ми на базі цього пілотного проекту могли розробити великий проект і зробити вклад в збереження моря не невеличкий, а величезний.

Проєкт має не лише наукову мету. Організатори планують привернути увагу громадськості, щоб уберегти Чорне море від подальшого забруднення.

Тетяна Чичкалюк, громадська активістка:

Екологічна чиста територія, тому що нам треба не тільки відпочивати і оздоровлюватися. Що може бути більш оздоровлюючим, чим наше чисте гарне море, наші дивовижні білі піски. Але треба долучатися і робити цю територію продуктивною.

Як довго витримають ці штучні рифи в умовах штормів, науковці ще визначатимуть. Експеримент розрахований на рік. Протягом цього часу фахівці регулярно визначатимуть кількість нових мешканців штучних рифів.