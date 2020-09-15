На півдні Сполучених Штатів готуються до нового урагану, вже другого за місяць. Тропічний шторм Саллі рухається із Мексиканської затоки до Місісіпі та Луїзіани. Поки що має силу другої категорії.

Швидкість вітру сягає 160 кілометрів на годину. Метеорологи очікують зливи, а рівень океану біля узбережжя підніметься більш як на три метри. Лише три тижні тому тут пролетів шторм Лаура.

Кілька десятків людей загинули, подекуди цілі райони досі залишаються без світла.