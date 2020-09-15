Вторник, 15 сентября, откроет для некоторых знаков зодиака новые возможности. Некоторым стоит быть аккуратными в принятии решений и слишком сильно не полагаться на свою интуицию. Об этом пишет slovofraza.

Овен

Завтра звезды советуют вам быть более раскованными. Флиртуйте, делайте комплименты окружающим. Новые встречи помогут вам повысить самооценку и раскрепоститься.

Телец

Тельцам завтра рекомендуется разорвать порочный круг надоевшего быта. Проведите вечер в новом месте с человеком, который вам очень нравится.

Близнецы

Близнецам завтра нужно всячески избегать конфликтов, так как вы не сможете выйти из них победителем. Кроме траты своих нервов они вам ничего не принесут.

Рак

Во вторник гоните прочь любые сомнения и пробуйте заново поверить в себя. Не замыкайтесь на текущих проблемах, вокруг происходит много интересного.

Лев

У Львов завтра благоприятный день для побед на любовном фронте. Уделите как можно больше времени вашей второй половинке.

Дева

Дев завтра ждет удача в денежных вопросах. Смело вкладывайте деньги в дело, которое считаете прибыльным, удача будет к вам благосклонна. Однако не повредит совет человека, более компетентного в этом вопросе.

Весы

Завтра рассчитывайте только на свои силы. Друзья вам вряд ли помогут. Вы столкнетесь с множеством трудностей, с которыми безусловно справитесь. Однако придется изрядно потрудиться.

Скорпион

В этот день напомнят о себе старые связи. Появится возможность возобновить общение со старыми друзьями, которых вам не хватало.

Стрелец

Стрелец в последнее время страдает от нехватки вдохновения. Звезды советуют вам расчистить пространство вокруг себя, чтобы впустить в жизнь новую энергию.

Козерог

День станет примером того, что настоящая дружба существует в любом возрасте и при любых обстоятельствах. Козероги могут и сами рассчитывать на поддержку и помочь при необходимости.

Водолей

Вторник - лучший день для того, чтобы начать что-то новое, ведь Водолеи так и стремятся выделиться из толпы. Не стесняйтесь проявить себя, помогайте своим друзьям и коллегам, ведь вы им особенно нужны. Звезды настоятельно рекомендуют не нервничать.

Рыбы

Звезды рекомендуют Рыбам во вторник взвешивать все решения. От спонтанных покупок и расходов стоит отказаться, ведь эти деньги вам могут понадобиться во время долгожданного отпуска.

Напомним, трех знаков зодиака совсем скоро ждут "шальные" деньги.