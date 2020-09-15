В Верховной Раде показали проект госбюджета на 2021 год [ Редактировать ]
Во вторник, 15 сентября, на сайте Верховной Рады появился проект госбюджета на 2021 год. 14 сентября он был внесен на рассмотрение парламента правительством.
Проект бюджета-2021 вчера представил министр финансов Сергей Марченко. При этом в Раде заявили, что Минфин не консультировался с депутатами по бюджету.
Депутат от "Слуги народа" Александр Качура после заседании фракции заявил, что проект закона о госбюджете на 2021 год будет полностью переписан, пишет УНН.
Бюджет полностью будет переписан. Господин Радуцкий отметил, что действительно в рамках того роста заболевания COVID-19 недостаточно финансирования, надо больше выделять средств и есть вопрос обороны, оно учтено. Вопросы социальных стандартов, повышение прожиточного минимума, пенсий - это учтено, но мне кажется, что бюджет должен быть более сбалансированный и продолжим эту дискуссию однозначно.
Напомним, Кабмине в ходе своего заседания одобрил проект государственного бюджета на 2021 год и бюджетообразующие законопроекты. Ранее мы писали о том, какой курс доллара заложен в бюджете на 2021 год.
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