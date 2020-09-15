Верховная Рада Украины приняла заявление по ситуации в Беларуси. Рада считает, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Выборы президента Беларуси прошли с существенными нарушениями, многочисленными отказами в регистрации кандидатов, непрозрачным подсчетом голосов избирателей. Мы считаем недопустимым запугивания оппонентов, их заключения, создание препятствий независимым национальным наблюдателям на избирательных участках", - говорится в заявлении.

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Также в Раде считают недопустимым нарушение права избирателей на свободное волеизъявление, а также полный контроль власти над Центральной избирательной комиссией Беларуси.

"Все это дает основания считать, что официально обнародованы результаты выборов президента РБ не отражают реальное волеизъявление белорусских граждан. Мы осуждаем применение чрезмерной силы и жестокости со стороны правоохранительных органов Беларуси", - отмечается в заявлении.

Депутаты также присоединились к оценкам Европейского союза по поводу недемократического характера президентских выборов в Беларуси и поддержали введение санкций в отношении ответственных за фальсификации результатов выборов и применение насилия против протестующих.

Рада требует освобождения всех без исключения задержанных и надеется, что официальные власти Беларуси не допустят дальнейшей эскалации и напряжения в белорусском обществе, преследования как по политическим мотивам своих оппонентов, так и граждан республики, которые вышли на улицы городов показать свое несогласие с действиями официальных властей и имеют собственную альтернативную точку зрения.

При этом парламентарии подчеркивают, что Украина уважает суверенитет Беларуси, поддерживает ее независимость и придерживается принципа невмешательства во внутренние дела. В связи с этим парламент решительно отвергает обвинения белорусской стороны в причастности к дестабилизации ситуации в Беларуси.

"Беларусь всегда была и будет для нас братским государством, с которым мы родственны исторически, культурно и духовно. Мы надеемся, что Беларусь преодолеет этот сложный этап без ослабления суверенитета", - добавляют в Раде.

Ранее сообщалось, что Лукашенко обвинил Украину в управлении протестами в Беларуси.