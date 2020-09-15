Президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям Беларуси и призвал пойти на диалог с народом. Об этом он заявил в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung.

Так, он считает, что в Беларуси может произойти "что-то вроде Майдана". Зеленский поддерживает беларусский народ и считает, что он борется за свободу и демократию без агрессии и насилия.

Многие демонстранты страдают от жестокого обращения со стороны государства. Для меня важно, чтобы не было кровавой бани.

Он призвали государство к диалогу, потому то в обратном случае, "если государство отказывается от диалога с народом, Беларусь может получить что-то вроде Майдана".

Также он считает, что стране не хватает символического лидера, вокруг которого могут объединиться люди. Он добавил, что вмешательство во внутренние дела этой страны недопустимо.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Минске начались жесткие задержания участников акций протеста, а ранее в Минске силовики избили участниц женского марша.

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