Зеленский обратился к власти Беларуси [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям Беларуси и призвал пойти на диалог с народом. Об этом он заявил в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung.
Так, он считает, что в Беларуси может произойти "что-то вроде Майдана". Зеленский поддерживает беларусский народ и считает, что он борется за свободу и демократию без агрессии и насилия.
Многие демонстранты страдают от жестокого обращения со стороны государства. Для меня важно, чтобы не было кровавой бани.
Он призвали государство к диалогу, потому то в обратном случае, "если государство отказывается от диалога с народом, Беларусь может получить что-то вроде Майдана".
Также он считает, что стране не хватает символического лидера, вокруг которого могут объединиться люди. Он добавил, что вмешательство во внутренние дела этой страны недопустимо.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Минске начались жесткие задержания участников акций протеста, а ранее в Минске силовики избили участниц женского марша.
Читайте также, в Беларуси за участие в протесте оштрафовали студентов.
по теме
Зеленский заявил о бунтах граждан на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможность бунтов среди местного населения на оккупированной территории Донбасса
Україна посилила охорону кордону з Білоруссю
Російська Федерація повідомила про початок військових навчань у Білорусі. Триватимуть вони до 25 вересня спільно з білоруськими військовими на полігоні "Брестський"
Бунт мэров из-за карантина: Зеленский сделал заявление
В среду, 9 сентября, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на бунт мэров из-за введения жесткого карантина в городах
Белорусских оппозиционеров насильно вывезли в Украину - МВД
Белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильно вывезли в Украину
Встреча "нормандской четверки": когда станет известна дата
В понедельник, 7 сентября, президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой сделал заявление