Неподконтрольную зону Донбасса расширили [ Редактировать ]
В среду, 16 сентября, в ходе заседания правительство расширило неподконтрольную зону на Донбассе. Так, в список населенных пунктов, где временно не действует власть Украины, было внесено село Заиченко Донецкой области.
Внести в приложения 1 и 2 к распоряжению Кабинета Министров Украины от 7 ноября 2014 №1085 Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и перечня населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения (Официальный вестник Украины, 2014, №92, ст. 2655; №16, ст. 564, №50, ст. 1759) изменения, которые прилагаются.
Этим же решением село Заиченко исключено из перечня населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения.
Ранее сообщалось, что 15 сентября на фронте в районе населенного пункта Шумы подорвались на растяжке двое украинских военнослужащих - полковник ВСУ и пресс-секретарь одной из бригад. Сработала граната типа РГД-5. Раненые бойцы были доставлены в больницу в удовлетворительном состоянии.
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