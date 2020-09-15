На Донбассе подорвались полковник ВСУ и пресс-секретарь одной из бригад [ Редактировать ]
В районе населенного пункта Шумы в Донецкой области получили ранения полковник Вооруженных сил Украины Александр Апполонов и пресс-секретарь одной из армейских бригад, прапорщик Виктор Залевский. Об этом сообщает командование Операцией Объединенных сил.
Военнослужащие получили ранение во вторник, 15 сентября, около 11:40. Отмечается, что они подорвались на гранате типа РГД-5, установленной в качестве растяжки.
Раненые были доставлены в больницу Торецка в стабильном удовлетворительном состоянии.
Военнослужащие находились в этом районе с целью стандартной проверки ситуации. Продолжается полное расследование этого события и всех его обстоятельств. По информации, которой располагаем по состоянию на эту минуту, нет подтверждений того, что этот инцидент был не случайным. Вся информация доведена до сведения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о возможных бунтах граждан на оккупированной территории Донбасса.
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