Под Львовом случилось крупное ДТП (фото) [ Редактировать ]
В Львовской области произошло ДТП, в результате которого столкнулись 6 автомобилей.
об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Правоохранители обратились к водителям с просьбой по возможности пользоваться объездным маршрутам.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, около 14:40. Как предварительно установлено, столкнулись шесть транспортных средств - два грузовика, два микроавтобуса и два легковых автомобиля BMW и Renault. Все они двигались в попутном направлении.
Отмечается, что на месте происшествия работает следственная группа, устанавливаются причины. В результате аварии травмировались люди в двух транспортных средствах.
Фото: Нацполиция
Читайте также, в Хмельницкой области в результате масштабного ДТП травмировались 7 человек. Спасатели на месте происшествия отключили аккумуляторные батареи автомобилей.
по теме
В Тернополе случилось жуткое ДТП с моноколесом (видео)
Мужчина погиб на месте происшествия
Под Киевом фура "разнесла" полицейский автомобиль
Патрульных госпитализировали
Под Львовом водитель наехал на дорожных рабочих, есть жертвы
В результате происшествия один рабочий погиб, другой с травмами был госпитализирован
В Нацполиции произошла вспышка коронавирусной инфекции
От вируса умер следователь