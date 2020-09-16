В Львовской области произошло ДТП, в результате которого столкнулись 6 автомобилей.

об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители обратились к водителям с просьбой по возможности пользоваться объездным маршрутам.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, около 14:40. Как предварительно установлено, столкнулись шесть транспортных средств - два грузовика, два микроавтобуса и два легковых автомобиля BMW и Renault. Все они двигались в попутном направлении.

Отмечается, что на месте происшествия работает следственная группа, устанавливаются причины. В результате аварии травмировались люди в двух транспортных средствах.

Фото: Нацполиция

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