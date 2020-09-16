Загроза для зеленої енергетики: Україна може втратити найбільших інвесторів галузі [ Редактировать ]
Загроза для зеленої енергетики. У разі визнання "зелених тарифів" неконституційними - Україна ризикує втратити найбільших інвесторів галузі і це повністю її знищить.
Таку думку сьогодні оприлюднили кілька вітчизняних асоціацій альтернативної енергетики. Гравці ринку впевнені - подання, щодо правомірності закону про "зелені тарифи" - це політичне замовлення окремих олігархічних груп. Нагадаю, конституційність «зелених» тарифів поставили під сумнів 47 нардепів. за їх позовом Конституційний суд 10 серпня відкрив провадження.
Провадження у справі про конституційність закону щодо "зелених" тарифів, Конституційний суд відкрив 10 серпня, за позовом 47 народних депутатів.
Ігор Тинний, співзасновник Української асоціації відновлювальної енергетики:
Якщо розгляд буде незалежний - нам не має за що переживати, нікому в цій країні. Якщо ж він буде політично-вмотивований, то ми цього не допустимо. І саме з метою, аби цілком було зрозуміло, що всі іноземні інвестори, всі гравці на ринку - об'єдналися. І будуть спільними зусиллями показувати спільну позицію - це і є мета. Коли через 11 років правил хтось намагається поставити їх під сумнів - це знову понижує рейтинг інвестиційної привабливості країни.
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