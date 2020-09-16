Загроза для зеленої енергетики. У разі визнання "зелених тарифів" неконституційними - Україна ризикує втратити найбільших інвесторів галузі і це повністю її знищить.

Таку думку сьогодні оприлюднили кілька вітчизняних асоціацій альтернативної енергетики. Гравці ринку впевнені - подання, щодо правомірності закону про "зелені тарифи" - це політичне замовлення окремих олігархічних груп. Нагадаю, конституційність «зелених» тарифів поставили під сумнів 47 нардепів. за їх позовом Конституційний суд 10 серпня відкрив провадження.

Провадження у справі про конституційність закону щодо "зелених" тарифів, Конституційний суд відкрив 10 серпня, за позовом 47 народних депутатів.

Ігор Тинний, співзасновник Української асоціації відновлювальної енергетики: